Palermo, rebus a centrocampo: Palazzi e Odjer già intoccabili. Ora si attende Luperini, la situazione

“Il Palermo in mezzo è spuntato. Palazzi e Odjer già intoccabili”.

Titola così l’odierna edizione del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul centrocampo rosanero, il reparto dove Roberto Boscaglia, in materia di alternative, soffre maggiormente. Ragion per cui, se c’è un reparto dove la dirigenza pensa di potere intervenire in questi ultimi giorni di mercato – chiuderà ufficialmente i battenti lunedì 5 ottobre – è proprio la mediana. Nel frattempo, l’allenatore gelese, a caccia della vittoria dopo il deludente esordio in Abruzzo, domenica contro il Potenza potrebbe confermare lo stesso assetto tattico, almeno a centrocampo, visto la scorsa settimana in quel di Teramo.

Andrea Palazzi e Moses Odjer sono titolari inamovibili, “dietro di fatto, ci sarebbero Broh e Martin, ma entrambi partono dietro nelle gerarchie in vista del match di domenica. Il primo ha iniziato questa settimana ad allenarsi con la squadra, ma solo perché ha dovuto attendere un esito negativo del tampone prima di arrivare a Palermo. Il francese col protrarsi delle settimane ha perso terreno nella scala gerarchica”.

Il duo amministrativo composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini è dunque chiamato a spingere l’acceleratore sul mercato, dove già oggi potrebbero arrivare notizie positive per il club di viale del Fante. “In giornata è prevista l’udienza presso il Collegio arbitrale per la richiesta di risoluzione contrattuale presentata da Gregorio Luperini, centrocampista del Trapani in procinto di svincolarsi dalla società granata”, scrive il noto quotidiano.