Palermo, Ranocchia: “È un Palermo con tanto entusiasmo, c’è molta più mole di lavoro”

Come giudichi la tua scorsa stagione e come riparti verso questa che si sta aprendo? La scorsa stagione la giudico sicuramente non all'altezza delle mie aspettative, perché ci sono stati molti alti e bassi sia a livello personale che di squadra. Siamo qua per lavorare, per ripartire cercando di dimostrare che quello che è successo l'anno scorso non è il nostro reale valore, e nemmeno il mio.