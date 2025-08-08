Palermo, presente anche Dragotto alla cena della vigilia del match contro il City

Alla vigilia dell’attesissima sfida contro il Manchester City, il Palermo si mostra unito e sereno. A raccontarlo è Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car e volto noto nell’ambiente rosanero, che ha pubblicato sui social alcune immagini della serata pre-partita insieme all’allenatore e ad alcuni calciatori.
“Sera pre partita! Il Mister e la squadra in gran forma”, si legge nel post, accompagnato da due foto che ritraggono il gruppo in abiti eleganti, tra sorrisi e spirito di squadra.
Un momento informale ma significativo, che mostra il clima disteso attorno alla squadra, pronta ad affrontare un’amichevole di lusso. Il match con il Manchester City rappresenta un banco di prova importante, sia sul piano tecnico che su quello mentale, in vista della nuova stagione ormai alle porte.
