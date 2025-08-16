Patryk Peda, difensore del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Italia 1, prima del match contro la Cremonese.
Le parole
Palermo, Peda: “Siamo pronti per iniziare, Inzaghi è un grande allenatore”
Il difensore dei rosanero ha rilasciato qualche dichiarazione prima del match contro la Cremonese, in programma alle 21:15
"Stiamo molto bene, abbiamo fatto una grande preparazione e tante amichevoli. Abbiamo giocato anche contro il City e siamo pronti per iniziare. Sia la Coppa che il campionato hanno la stessa importanza: sono una prova in vista della stagione. Il mister è carico, ci stima tantissimo ed è un grande allenatore"
