Il messaggio di Antonio Palumbo

- Palermo

Dopo la fine della stagione, arrivano le parole di Antonio Palumbo, centrocampista del Palermo, che ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi rosanero attraverso i social.

Palumbo

Il giocatore ha voluto esprimere riconoscenza per l’affetto ricevuto durante questi mesi, pur segnati dall’amarezza per il mancato obiettivo playoff.

IL MESSAGGIO

“Grazie Palermo.
Grazie Palermitani.
Per tutto l’amore, la vicinanza e le emozioni che siete riusciti a trasmettermi in questi pochi mesi.

Volevamo farvi tornare dove meritate di stare, e ora non ci siamo riusciti.. ma ci riusciremo il prossimo anno! Ci metterò tutto quello che ho. È una promessa!”

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