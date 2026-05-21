Dopo la fine della stagione, arrivano le parole di Antonio Palumbo, centrocampista del Palermo, che ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi rosanero attraverso i social.

Il giocatore ha voluto esprimere riconoscenza per l’affetto ricevuto durante questi mesi, pur segnati dall’amarezza per il mancato obiettivo playoff.

IL MESSAGGIO

“Grazie Palermo.

Grazie Palermitani.

Per tutto l’amore, la vicinanza e le emozioni che siete riusciti a trasmettermi in questi pochi mesi.

Volevamo farvi tornare dove meritate di stare, e ora non ci siamo riusciti.. ma ci riusciremo il prossimo anno! Ci metterò tutto quello che ho. È una promessa!”