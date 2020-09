Palermo, Odjer firma un biennale: lunedì la conferenza stampa di presentazione

Moses Odjer è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero.

Pochi istanti fa il Palermo ha ufficializzato l’operazione legata all’acquisto del centrocampista ghanese attraverso una nota pubblicata sul proprio sito di riferimento.

Calciomercato Palermo, Moses Odjer è un nuovo giocatore rosanero: il messaggio del club

Di seguito, il comunicato in questione.

“Moses Odjer è un nuovo calciatore del Palermo. Per il centrocampista la società ha disposto un ingaggio biennale. Odjer interverrà in conferenza stampa nella giornata di lunedì alle ore 15:00. Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom entro le ore 14:45. A Moses i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero”, si legge.