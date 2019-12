Palermo, non intervenire sul mercato sarebbe un delitto: dopo il ko col Savoia i rosa si sono smarriti

“Undici, dieci e 3: i numeri della paura. Del Palermo, ovviamente“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della sfida di ieri tra Palermo e Troina, gara terminata per 0-0 allo stadio Renzo Barbera. I numeri dei rosanero evidenziano un momento non certamente brillante della formazione di Pergolizzi. Undici sono i metri da cui si calcia un rigore, con i rosanero che ieri ne hanno sprecati addirittura due “Bravo Calandra a pararli, ma Ricciardo (basta dal dischetto, per favore) e Sforzini l’hanno aiutato“; dieci i punti recuperati dal Savoia e 3 i punti di distacco dai campani.

Al termine della gara contro gli ennesi per il Palermo sono anche arrivati i primi fischi del campionato. Dopo la sconfitta interna col Savoia i rosanero si sono smarriti e da quella partita in poi sono arrivati solamente undici punti, un bottino troppo magro per una squadra che punta al salto di categoria. Ma anche solo quattro gol messi a segno, un campanello d’allarme che però non è stato colto in tempo, eppure gli indizi erano già piuttosto chiari: “Quante partite sono state vinte con un solo (o quasi) tiro in porta? Fin quando c’erano i risultati, amen“.

Adesso i risultati non arrivano e Ricciardo, al di là del penalty calciato, non ha fatto un tiro in porta. Un squadra della caratura del Palermo non può affidarsi ai lampi di un 2001, Mattia Felici, per risolvere le gare: “Così come non ci sta che non ce ne sia un altro di movimento che gli dia il cambio e non obblighi Pergolizzi a scombussolare la squadra con il secondo portiere Fallani per riequilibrare il conto degli under. Farsi prendere dal panico non serve a niente, la società ha tempo per riflettere e intervenire sul mercato con almeno tre pedine. Non farlo sarebbe un delitto. Come non andare in Serie C“, conclude il quotidiano.