Palermo-Manchester City, prima della gara si esibirà in un pre-show Rose Villain

Sabato 9 agosto, alle ore 21:00, allo stadio Renzo Barbera andrà in scena l’amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City. Lo stadio è quasi del tutto sold out e l’entusiasmo è alle stelle. Tra le novità del pre-show, è prevista l’esibizione della cantante Rose Villain. Inoltre oggi alle ore 16:00 saranno disponibili nuovi biglietti per i tifosi rosanero nel settore ospiti e non solo (tutte le info sul sito ufficiale del Palermo)