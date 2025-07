Palermo-Manchester City: le info per i biglietti dei tifosi ospiti

Le modalità per acquistare i biglietti per i tifosi del Manchester City

Il 9 Agosto allo stadio Renzo Barbera si svolgerà l’amichevole Palermo-Manchester City. La squadra allenata da Pep Guardiola ha comunicato sul loro sito ufficiale le modalità per acquistare i biglietti dell’amichevole. I ticket disponibili per i tifosi ospiti saranno 591 e sarà possibile acquistarli in qualsiasi settore dello stadio palermitano.