Palermo-Manchester City, il programma per il match di domani: apertura tornelli ore 18:15

Domani, 9 agosto, il Renzo Barbera ospiterà l’Anglo-Palermitan Trophy con una sfida di lusso tra Palermo FC e Manchester City, ma il match sarà solo il culmine di un evento ricco di intrattenimento e passione.
Il programma
I cancelli si apriranno alle 18:15, dando ufficialmente il via a un programma speciale pensato per coinvolgere tutta la città. A partire dalle 19:00, lo stadio si trasformerà in una festa tra DJ set live con DJ Tropea, il Decò Challenge, la presentazione ufficiale del Palermo FC, un’esibizione live della cantante Rose Villain ed un light show.
Alle 21:00 sarà il momento del calcio d’inizio, ma l’emozione continuerà anche durante l’intervallo con il saluto speciale di Javier Pastore, grande ex rosanero tornato a ricevere l’abbraccio del suo pubblico.
Al termine della gara ci sarà la cerimonia di premiazione.
