Palermo-Manchester City: domani nuovi biglietti disponibili per l’amichevole

Per i tifosi rosanero saranno disponibili nuovi ticket per assistere alla gara Palermo-Manchester City in programma il 9 agosto allo stadio Renzo Barbera

A partire dalle ore 16.00 di venerdì 1 agosto saranno sbloccate nuove disponibilità di biglietti, in tutte le aree dello stadio (compreso l’anello superiore del settore ospiti che per l’occasione sarà riservato ai tifosi palermitani), per assistere all’Anglo-Palermitan Trophy, l’amichevole tra Palermo e Manchester City in programma al Renzo Barbera, sabato 9 agosto alle ore 21.00.