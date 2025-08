Palermo-Manchester City al Renzo Barbera: meno di 90 biglietti al sold out

I rosanero si preparano ad un grande evento: l’entusiasmo cresce e i biglietti stanno per terminare. Lo stadio sarà gremito per una sfida che unisce storia, passione e spettacolo in una serata che promette emozioni forti

Mediagol ⚽️ 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 14:37)

Cresce l’attesa a Palermo per l’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma allo stadio Renzo Barbera il 9 agosto alle ore 21:00. A pochi giorni dall’evento, restano meno di 90 biglietti disponibili sul sito Vivaticket prima del tutto esaurito, segno dell’entusiasmo travolgente che ha accompagnato l’annuncio della sfida. I ticket messi in più dalla società nella giornata di ieri sono finiti in tempo record ed ora gli unici posti disponibili solo in tribuna centrale e centralissima. È possibile comunque che al termine di essi vengano messi a disposizione i circa 1000 biglietti a visibilità ridotta.

L’Anglo‑Palermitan Trophy rappresenta un importante test per il Palermo, in vista della nuova stagione. Chi desidera assicurarsi un posto allo stadio dovrà affrettarsi: il sold out è ormai imminente.