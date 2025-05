Palermo Legends, l’evento organizzato dall’Athletic Club Palermo: presenti Toni e Sorrentino

Per festeggiare la promozione dell’Athletic Club Palermo la società ha organizzato un evento per i tifosi in cui saranno presente alcune leggende rosanero…

Mediagol ⚽️ 12 maggio - 19:50

Il 18 Maggio alle ore 18:00 si terrà una partita di beneficenza per celebrare la promozione in Serie D dell’Athletic Club Palermo. L’evento, chiamato “Palermo Legends”, andrà in scena allo stadio “Salvatore Favazza” di Terrasini e sarà presentato dalla giornalista Jolanda De Rienzo.

Oltre ai giocatori dell’Athletic Club Palermo, in cui sono presenti gli ex rosanero Crivello e Mazzotta, ci saranno le leggende Luca Toni e Stefano Sorrentino legati da sempre al capoluogo siciliano ed anche loro ex calciatori storici del Palermo Calcio. Oltre alla partita e alla premiazione della squadra vincitrice del Girone A dell’Eccellenza siciliana ci sarà un momento dedicato ai tifosi per foto e firme autografi.

Prevendita biglietti disponibile da mercoledì 14 maggio presso la biglietteria del “Velodromo Paolo Borsellino”di Palermo oppure il giorno dell'evento presso la biglietteria dello Stadio “Salvatore Favazza” di Terrasini. Il biglietto costerà 2€ e tutto il ricavato andrà in beneficienza.