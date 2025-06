Palermo, la Serie B della prossima stagione

Con il trionfo della Cremonese sullo Spezia nella serata di ieri, si sta ricomponendo sempre di più il campionato cadetto della prossima stagione. La società ligure rimarrà in Serie B, e darà filo da torcere al Palermo , che punta inevitabilmente alla promozione alla massima serie.

Al momento si conoscono 18 compagini su 20 che parteciperanno al prossimo campionato , con Brescia , Salernitana e Sampdoria in stand-by in attesa delle sentenze dei ricorsi della società lombarda.

Dalla Serie C approderà una tra Ternana e Pescara, entrambe impegnate nella serata di oggi nella finale d'andata dei playoff di categoria, desiderose di ottenere un buon risultato in vista del ritorno, in programma il 7 giugno.