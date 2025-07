Palermo, La Repubblica: “Bani sceglie i rosanero: «Col Genoa ho capito che il nostro percorso era finito»”

Mattia Bani al Palermo: leadership e umiltà per tornare in Serie A

Mediagol ⚽️ 30 luglio - 08:07

Mattia Bani, difensore esperto e figura carismatica, è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il club rosanero lo ha presentato come un rinforzo di assoluto livello, soprattutto in vista dell’obiettivo chiaro: la promozione in Serie A. Dopo un lungo corteggiamento, il centrale ha scelto di chiudere un importante capitolo con il Genoa – club che ha provato a trattenerlo “con le unghie e con i denti” – per abbracciare una nuova sfida.

“Col Genoa ho capito che il nostro percorso era finito. A Palermo ho trovato un grande progetto e un ambiente carico di ambizione” – ha dichiarato in conferenza stampa.

Nato a Borgo San Lorenzo e cresciuto a Rufina, nella campagna toscana, Bani è stato fin da piccolo immerso nel mondo del calcio. Proveniente da una famiglia sportiva, ha un legame fortissimo con il fratello Cristiano, oggi centrocampista del Mantova, suggellato da un tatuaggio condiviso con la scritta “Due su due”.

Bani ha già dato un segnale importante: umiltà, disponibilità e spirito di sacrificio. È stato definito un “leader silenzioso”, capace di guidare il reparto difensivo con lo sguardo più che con le parole, e sempre pronto ad adattarsi: “Ho giocato sia al centro della difesa che da braccetto, dipenderà dal mister Inzaghi, io sono a disposizione”.

La sua carriera lo ha portato in club come Reggiana, Pro Vercelli, Chievo, Bologna – dove ha segnato il suo primo gol in Serie A – e soprattutto il Genoa, dove ha lasciato il cuore. Ora, però, la mente è tutta proiettata sulla missione Palermo: “Dobbiamo tornare nella categoria che questa città e questi tifosi meritano”.

Interessante anche il profilo fuori dal campo: durante il Festival Orientamenti di Genova si è distinto per il suo impegno sociale, incoraggiando i giovani allo studio e affrontando con apertura anche temi come l’omosessualità. Appassionato lettore, soprattutto di biografie calcistiche e saggi tattici, Bani studia il calcio anche nei dettagli, ispirandosi a leggende come John Terry e Gerard Piqué.

“Non mi sento fuori categoria, cerco solo di dare il meglio con le mie qualità. Prima uomo, poi calciatore”.

Una figura solida, che unisce ragione e sentimento. Il Palermo si affida a lui per scrivere una pagina nuova e ambiziosa della propria storia sportiva.