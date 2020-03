Palermo, la preoccupazione degli under: grande prova di maturità. Rizzo Pinna e Kraja…

Lontananza.

La distanza da casa e dalle proprie famiglie rende più complicato il momento che stanno attraversando i giovani under del Palermo, costretti a stare nelle proprie abitazioni, col pensiero ai propri cari, che in alcuni casi vivono nelle zone più colpite dall’emergenza sanitaria. Dodici i giovani rosanero che stanno vivendo questa difficile esperienza con la paura che questa situazione ha portato.

“Giorni complicati per tutti, ancor di più per Rizzo Pinna e Kraja, le cui famiglie si trovano rispettivamente a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, e a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Due zone pesantemente colpite dall’emergenza di questi ultimi due mesi, ma dalla quale i genitori dei due rosanero non possono muoversi. I contatti sono frequenti, sia via telefono che via Whatsapp, e non potrebbe essere altrimenti“, si legge.

Ferrante, Lucca, Fallani, Doda, Vaccaro, Silipo, Langella, Peretti e Felici (Marong vive a Palermo da diversi anni), hanno le proprie famiglie lontane dalla Sicilia, mentre i giovani palermitani almeno hanno la possibilità di stara a casa con i loro genitori. Per rendere più lieve la situazione la maggior parte di loro gioca con i videogame ma il pensiero va ugualmente altrove: “Il loro isolamento forzato prosegue a Palermo, dove hanno scelto di rimanere senza opporsi alle direttive della società, che ha chiesto a tutti i tesserati di non lasciare la città. Un gesto, anche questo, di maturità, da parte di un gruppo di giovani appena maggiorenni chiamati a vivere quest’esperienza lontano dalle proprie case”, conclude il quotidiano.