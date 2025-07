Palermo, Inzaghi: “Viva Palermo e Santa Rosalia”. L’augurio del mister rosanero

L’allenatore del Palermo ha voluto fare un saluto alla città per il Festino di Santa Rosalia

Il mister del Palermo, Filippo Inzaghi, ha voluto fare un augurio alla città per il Festino di Santa Rosalia.

Ieri invece i ragazzi delle giovanili e calciatrici del settore giovanile del Palermo Women hanno spinto con orgoglio il "Carro della Santuzza" in onore di Santa Rosalia. L'evento ha rappresentato un momento significativo, unendo la devozione per la patrona di Palermo ai festeggiamenti per i 125 anni della squadra cittadina.