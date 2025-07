Palermo, Inzaghi: “Peda rimane con noi”

“È stata una gara impegnativa, ma ho visto segnali molto positivi. La squadra ha mostrato grande determinazione e spirito. Siamo ancora un po’ lenti nei ritmi, ma l’atteggiamento mi è piaciuto da parte di tutti. Sono davvero soddisfatto. Loro spingevano forte, ma la nostra reazione è stata più che buona. Voglio che arriviamo al 16 agosto con la giusta energia nelle gambe. Questa squadra ha qualità per adattarsi a diversi moduli. Ho scelto di testare il 3-5-2 perché penso che possiamo interpretarlo bene. Cambierà poco, perché in fase offensiva andremo comunque in pressione con tre uomini. Il vertice basso può diventare un’arma tattica utile. Magnani ha solo qualche fastidio legato ai carichi di lavoro: non aveva senso rischiarlo oggi. Peda resta con noi, in questo momento lo considero un titolare. Ha la mia piena fiducia, può ricoprire vari ruoli e giocatori del genere vanno tenuti. Anche i giovani del Palermo hanno tanto talento: perché farli andare altrove? Qui gioca chi mi dà certezze. Per ambire in alto servono 20 giocatori all’altezza. Mi riferisco a Peda, ma anche a Vasic e Corona. Mercato? Sono soddisfatto di come si sta muovendo la società. A breve arriverà un altro innesto di spessore, un giocatore duttile che ho personalmente richiesto e che la società mi ha portato. Ranocchia? Può fare tutto, ma deve crederci di più. Ha le qualità per giocare sia da play basso che da mezz’ala completa. Serve solo più gamba. Sono certo che ci darà tante soddisfazioni, lo stimo molto. I quinti stanno rispondendo alla grande. Ne abbiamo quattro davvero validi e vogliamo tenerceli stretti. Pierozzi sembra già tornato quello che allenavo alla Reggina. Le Douaron può ricoprire diversi ruoli in attacco. Abbiamo quattro attaccanti molto forti: due partiranno titolari e gli altri due saranno sempre coinvolti. Jeremy può segnare 15-20 gol in stagione, lo vedo sereno e pronto a fare bene. Corona? Deve lavorare ancora molto, ma ha il potenziale per darci belle soddisfazioni”.