Palermo, Inzaghi in conferenza: “Gomis? Decideremo con calma”

Le parole del mister rosanero

Mediagol ⚽️ 30 luglio - 21:04

Al termine dell’amichevole vinta contro l’Annecy, l’allenatore Filippo Inzaghi del Palermo ha parlato in conferenza stampa:

“Oggi davvero una bella giornata per il Palermo, è stato un piacere vederli in campo. Dopo un ritiro molto intenso, dove i ragazzi hanno corso tanto e lavorato duramente, era importante mettere minuti nelle gambe e nessuno si è fatto male, il che è già una grande notizia. L’obiettivo è arrivare al 9 agosto con la condizione giusta e ci stiamo avvicinando nel modo migliore”

”Il pressing mi è piaciuto molto, c’è stata applicazione e attenzione. Peccato per Pierozzi che aveva recuperato un gran pallone, sarebbe stato bello vederlo segnare subito. Con la palla sappiamo quello che possiamo fare, ma quello su cui sto insistendo di più è il lavoro senza palla”

“Per il calendario? Un po’ per scaramanzia, preferirei cominciare contro lo Spezia, ma alla fine bisogna affrontarle tutte”

“Peda per me è un giocatore fondamentale, può ricoprire più ruoli e lo considero un titolare. Palumbo ha saltato venti giorni di ritiro, ma ha qualità e deve solo rimettersi in forma. Vasic anche sta lavorando bene, tra una ventina di giorni decideremo il da farsi: se vediamo che può ritagliarsi il suo spazio, resta volentieri; altrimenti valuteremo insieme. L’ambiente che si sta creando è molto positivo”

”Qui non è garantito niente a nessuno: solo la società e i tifosi sono certezze. I titolari devono continuare a dimostrare di meritare fiducia. Per me gli ultimi trenta minuti sono quasi un’altra partita, e chi prende un’ammonizione difficilmente resta in campo: non voglio rischiare di restare in dieci”

“Su Gomis decideremo con calma e sempre pensando a cosa è meglio per lui. Se lo vediamo pronto a prendersi la maglia da titolare, nessun problema. Altrimenti faremo un’altra scelta, ma senza pressioni”

”Magnani sta recuperando da una sciatalgia, ma non si è mai fermato: ha sempre lavorato, anche in piscina, e sarà pronto alla ripresa. È un elemento che diventerà fondamentale. Bani, come Peda e Magnani, è molto duttile. Al momento lo vedo centrale, ma può giocare ovunque”.