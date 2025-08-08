Palermo, Inzaghi ai microfoni di DAZN: “Se non correremo più degli altri non andremo da nessuna parte”

Le parole del mister rosanero

8 agosto 2025

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia di Palermo-Manchester City. Di seguito le sue parole:

“Domani avremo una partita straordinaria, perché penso sia una grande soddisfazione per la città di Palermo, per i suoi tifosi e per questa società avere qui il Manchester City, il City Group, che ci onora con la sua presenza e con questa grande partita a stadio pieno”

“Speriamo di essere all’altezza, e mi auguro che i miei giocatori e tutti noi capiamo l’importanza di indossare questa maglia, di avere un pubblico del genere, che in Serie B è davvero qualcosa di incredibile”

“Chi racconta la Serie B dice che il Palermo è la squadra favorita? Accetto questa definizione? È una cosa che sento dire da qualche anno, quindi dobbiamo stare attenti a non cadere in questo tranello”

“Io penso che siamo una squadra forte, come ce ne sono altre. Ma se non correremo più degli altri, se non saremo un gruppo vero, non andremo da nessuna parte. Gli ultimi anni ne sono la prova. Ci sta bene il ruolo di favorita, sappiamo di essere forti, sappiamo di avere un pubblico da altra categoria, e anche una società da altra categoria. Ma dovremo essere noi, in campo, ad essere all’altezza. E soprattutto, il monito deve essere questo: domani ci saranno 35.000 tifosi, ma verranno anche durante il campionato – se saremo bravi. Questo per noi deve essere motivo di grande orgoglio, e uno stimolo per dare tutto”.

“Ho già avuto contatti con Guardiola? Sì, ci siamo incontrati qualche volta, anche se non ci siamo mai affrontati in campo. È sempre un piacere incontrare un allenatore del suo calibro, per me sarà molto positivo ed emozionante confrontarmi con lui. Stasera saremo anche a cena insieme: credo che parleremo, come sempre, di calcio. Parlare con un guru del genere, per chi fa il mio mestiere, è solo motivo di soddisfazione.”

“Un giocatore del Manchester City che prenderei per portarlo al Palermo? Mi faccio dare Rodri e risolvo subito, ma in realtà tutti i giocatori del City sono straordinari. Detto questo, siccome reputo i miei ragazzi molto forti, mi tengo i nostri per provare a fare un grande campionato di Serie B”.