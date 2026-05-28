Già a metà stagione, in casa Palermo, erano state poste le basi per programmare il futuro insieme. Il direttore sportivo Carlo Osti e il portiere Jesse Joronen avevano infatti raggiunto un’intesa di massima per proseguire il rapporto anche in caso di promozione in Serie A, segnale di una fiducia reciproca e di una volontà condivisa di costruire continuità tecnica tra i pali.

La mancata qualificazione alla massima serie ha inevitabilmente cambiato il quadro generale, ma non ha intaccato le intenzioni delle parti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, la situazione avrebbe subito solo un rallentamento di natura burocratica, senza modificare la volontà reciproca di continuare insieme. Il club rosanero considera Joronen un profilo affidabile, esperto e perfettamente inserito nel progetto tecnico, motivo per cui la permanenza resta una pista concreta.

Il portiere finlandese, arrivato a Palermo per dare solidità ed esperienza al reparto arretrato, ha rappresentato una delle figure più stabili della stagione. Le sue prestazioni hanno convinto lo staff tecnico, che lo considera ancora un punto di riferimento importante per la costruzione della squadra del futuro.

Tuttavia, la situazione non è del tutto priva di incognite. Le buone prestazioni del portiere non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. Tra questi figura anche la Roma, che avrebbe chiesto informazioni per il ruolo di secondo portiere in vista della prossima stagione, valutando profili affidabili e già pronti per competere ad alti livelli.

Il Palermo, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di un elemento ritenuto centrale, ma dovrà fare i conti con eventuali offerte e con le dinamiche di mercato che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. La priorità del club resta quella di dare continuità al progetto tecnico e mantenere una base solida da cui ripartire. La sensazione è che il futuro di Jesse Joronen sia ancora legato al progetto rosanero