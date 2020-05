Palermo, il saluto di Mattia Felici: “Grazie a tifosi e compagni, vi porterò sempre nel cuore”. Il futuro del gioiello del Lecce…

Mattia Felici ai saluti.

Il giovane e talentuoso attaccante romano ha dimostrato di avere qualità da vendere e senza dubbio un futuro roseo davanti a sé. Giunto nel capoluogo siciliano con la formula del prestito, il classe 2001 ha impattato con personalità e profitto la nuova realtà. riuscendo a risultare spesso decisivo con accelerazioni, gol e assist che hanno spesso consentito alla compagine di Pergolizzi di sbrogliare matasse calcisticamente complicate. Buona tecnica di base, rapidità sul breve, progressione bruciante e forza esplosiva, attitudini non comuni tra coetanei e omologhi di ruolo in categoria. Duttilità tattica e apprezzabile predisposizione al sacrificio. Potenzialità di prim’ordine da forgiare, margini di crescita inesplorati in termini di continuità, concretezza e lettura delle situazioni di gioco. Indubbiamente, Mattia Felici ha contribuito in modo sostanziale e significativo all’annata trionfale del Palermo targato Hera Hora. Quale futuro per il pupillo di Fabio Liverani? Quesito a cui al momento è piuttosto arduo rispondere con certezza. Il cartellino del calciatore, infatti, è di proprietà del Lecce e al 30 giugno 2020 di conseguenza dovrà tornare in Puglia prima di capire quale maglia indossare nella prossima stagione. I rosanero sarebbero ben felici di riconfermare il classe ’01, ma prima bisognerà comprendere i piani del club salentino in merito alla prosecuzione del processo di formazione e maturazione del ragazzo. Nel frattempo, Felici ha pensato bene di salutare compagni di squadra e tifosi attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Grazie davvero a tutti i tifosi a tutti i miei compagni, vi porterò sempre nel cuore”.