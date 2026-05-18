È ripartita subito la preparazione in vista del ritorno della semifinale play-off contro il Catanzaro. La batosta subita al Ceravolo è ancora fresca, ma i rosanero sono tornati in campo per preparare al meglio il ritorno al Barbera, dove servono necessariamente tre gol di scarto per conquistare la finale.

L'allenamento odierno, in base a quanto annunciato dal club, ha previsto una seduta di scarico per i giocatori impiegati ieri al Ceravolo, mentre il resto del gruppo ha effettuato alcuni esercizi basati sui cambi di direzione e partite 4 vs 4.

Domani è previsto un altro allenamento, e nel pomeriggio Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa in vista del match di ritorno.