Palermo, il professore Sulli: “Palermo è il mare, e il mare è parte dell’identità stessa di questa città”

“Ringrazio il presidente Mirri e il direttore Lombardo per avermi dato l’opportunità di essere qui. Il presidente lo ha detto chiaramente: Palermo e Mondello sono unite da un legame indissolubile. Palermo è il mare, e il mare è parte dell’identità stessa di questa città, fin dal suo nome. Ma il mare non è per sempre. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Sono davvero grato per la scelta e l’impegno della proprietà del Palermo e anche di Puma, che hanno voluto dedicare la maglia a un tema così importante. Il mare è una risorsa, e come ogni risorsa va tutelata e difesa. Il mare è come una casa: se non lo proteggiamo, lo perdiamo. Senza il mare, Palermo è nulla. E anche il Palermo sarebbe nulla. Ma non ci fermeremo qui. L’impegno dell’Università, insieme alla società Palermo FC, andrà oltre. Abbiamo già in programma attività di divulgazione, vogliamo coinvolgere le scuole, ma soprattutto vogliamo fare qualcosa di concreto. Fare qualcosa di concreto significa lavorare sul campo. È quello che facciamo ogni giorno. Spesso gli scienziati vengono visti come “topi da laboratorio”, chiusi nelle loro ricerche. Il Palermo FC ci offre la possibilità di uscire da quei confini, di raggiungere le persone, di far capire quanto tutto questo sia importante. L’idea è anche quella di coinvolgere direttamente il club nelle attività scientifiche: indagini di campo, analisi del mare. Abbiamo un’imbarcazione da ricerca, e abbiamo già discusso e quasi programmato le prime uscite. Presto ne parleremo pubblicamente. Saremo sul campo, e magari riusciremo a coinvolgere anche qualche calciatore. Perché no? Questo ci permetterà di acquisire nuovi dati per valutare lo stato di salute del nostro mare. Sarà un contributo reale. E sarà anche un gol. Forse non il più bello in assoluto — quello non lo citiamo — ma sicuramente un bel gol. Forza Palermo, viva il Palermo!”.