Palermo, il Paradiso FC elogia i rosanero dopo l’amichevole: “Esperienza incredibile”

Al termine del match la squadra svizzera ha voluto elogiare il team allenato da Pippo Inzaghi con un post su Instagram: “Oggi non è arrivato il risultato che volevamo, ma affrontare una grande squadra di Serie A come il Palermo è stata un’esperienza incredibile. Orgogliosi della squadra per l’impegno e la crescita. Avanti tutta”.

Inoltre, la società, che milita nella terza divisione del calcio svizzero, ha condiviso un ulteriore post definendo emozionante l’incontro tra Inzaghi e Maxi López, ex attaccante del Catania e attualmente detentore del 40% delle quote del club elvetico: “Che emozione vedere oggi leggende come Inzaghi e Maxi López, insieme al nostro presidente Caggiano. Un momento speciale e una giornata di orgoglio per il nostro club!”.