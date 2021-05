Palermo, il nuovo centro sportivo a Torretta: firmata la concessione per l’utilizzo del campo comunale

Smaltita la delusione per l’eliminazione patita al primo turno dei playoff nazionali di Serie C contro l’Avellino, il Palermo prova a voltare pagina ed a pianificare il futuro. Il progetto di realizzazione del nuovo centro sportivo del club di proprietà di Hera Hora che sorgerà a Torretta prende sempre più forma e stamane ha fatto registrare l’ennesimo significativo step in avanti. Alla presenza del Prefetto di Palermo e dell’azionista di maggioranza e presidente della società rosanero, Dario Mirri, è stata firmata ufficialmente questa mattina la concessione per l’utilizzo del campo comunale che costituirà parte integrante del nuovo centro sportivo.