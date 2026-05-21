Dopo l’eliminazione dai playoff, la Curva Nord del Palermo ha pubblicato sui propri canali social un lungo messaggio rivolto all’ambiente rosanero. Nel post, spazio al ricordo di Alessia e Joshua, al sostegno nei confronti della squadra dopo la sfida di Catanzaro e a una riflessione sul significato della parola “vincere”. Di seguito il messaggio integrale.

“VINCERE non è arrivare primi...

VINCERE è non arrendersi e restare umani lungo il cammino.

Quest'anno l'abbiamo provato sulla nostra pelle che VINCERE non significa superare qualcuno ma avere la forza di continuare anche quando tutto va storto.

Alessia ha lottato con tutte le sue forze e per questo, per noi… LEI HA VINTO!

È rimasta umana continuando a fare cori per ricordare il suo amico Joshua volato in cielo prima di lei, mentre lei stessa attraversava l'inferno.

Ha vinto perché il suo esempio di godersi appieno ogni singolo momento disponibile ha insegnato a tutti che bisogna vivere dando tutto sé stessi oggi, senza rimandare a domani.

Noi siamo orgogliosi della nostra squadra, perché sono rimasti umani: assistere ad un funerale così straziante due giorni prima di una semifinale non è il massimo, ti devasta lo spirito.

A Catanzaro non c'erano proprio con la testa!

Siamo orgogliosi perché hanno combattuto fino alla fine, hanno dato tutto, cercando di ribaltare quella partita storta.

Oggi non abbiamo rimpianti perché hanno affrontato una battaglia onorando la maglia che portavano addosso. Ci riproveremo il prossimo anno, per noi non c'è problema, anzi ringraziamo il cielo che, a differenza di chi lotta per la sua vita, noi abbiamo il privilegio di lottare, di combattere e di soffrire per una cosa che in fondo è una cosa bella… la nostra maledetta passione.”