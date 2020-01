Palermo, il “Borgo Vecchio Sisma” compie 20 anni: il gruppo ultras festeggia insieme ai calciatori rosanero

Il gruppo ultras “Borgo Vecchio Sisma” ha compito venti anni.

Per festeggiare al meglio il proprio compleanno il gruppo di tifosi rosanero ha festeggiato insieme ad alcuni dei propri beniamini. Nel corso della festa valida per il ventennale ha infatti presenziato una folta delegazione di calciatori del Palermo quali Santana, Accardi, Corsino, Crivello, Martinelli, Lancini, Mauri, Martin, Ficarrotta, Sforzini, Pelagotti, Langella, Floriano e Ricciardo. I giocatori rosanero sono stati accolti con grande entusiasmo da parte dei supporters che li hanno omaggiati con cori e fuochi d’artificio. Il BVS, che attualmente è posizionato in Curva Nord Inferiore, ha anche spronato i calciatori a dare tutti loro stessi in vista del girone di ritorno di Serie D. Gli uomini di mister Rosario Pergolizzi al momento occupano la prima posizione in classifica nel girone I di Serie D con 45 punti, al secondo posto troviamo il Savoia che di punti ne ha 42.