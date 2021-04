Palermo, gli infortuni di Somma e Palazzi: il report del club rosanero

Michele Somma e Andrea Palazzi non saranno disponibili per il match contro il Foggia.

Nuovi stop in casa Palermo. Le due colonne del reparto difensivo di Giacomo Filippi sono state costrette a fermarsi ai box, dopo gli infortuni rimediati nell’ultimo match di Serie C contro la Vibonese. Il difensore ex Deportivo La Coruna e quello ex Monza sono stati colpiti da fastidi fisici di lieve entità, ma che – come comunicato anche dallo stesso club rosanero – li obbligheranno a saltare la prossima sfida casalinga contro il Foggia, in programma mercoledì alle ore 15:00.

Di seguito il report clinico diramato dal sito ufficiale del club rosanero.

“Andrea Palazzi e Michele Somma non saranno disponibili per la gara contro il Foggia a causa, rispettivamente, di una infiammazione da sovraccarico del calcagno sinistro e di una tendinopatia post traumatica dell’estensore dell’alluce destro. I due calciatori hanno svolto terapie e lavoro in palestra”.