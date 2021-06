Palermo, Giron primo volto nuovo: Filippi, Castagnini e i nomi per l’attacco

Con l'arrivo di Maxime Giron in quel di Palermo nella giornata di ieri, è stata ufficialmente aperta la campagna acquisti della società targata Dario Mirri

Il tornante francese può essere un'ottima pedina nello scacchiere di Giacomo Filippi, avendo in dote una rimarchevole resistenza costellata da una buona capacità nello svolgere a pieno fase difensiva ed offensiva. Giron prenderà il posto del palermitano Crivello, uno dei pochi a non essere mai entrato in sintonia con il tecnico originario di Partinico. "Sono contentissimo", le uniche parole pronunciate dall'ormai ufficiosamente ex Bisceglie all'arrivo nel Capoluogo siciliano.