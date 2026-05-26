Parola "fine" alla stagione del Palermo. La squadra di Inzaghi ha frenato la sua corsa verso la Serie A nella semifinale contro il Catanzaro, e il 3-2 finale - in favore dei calabresi - ha chiuso ogni discorso promozione. Oggi, la squadra di Inzaghi è tornata in campo per una seduta di allenamento. Rimangono gli ultimi allenamenti prima del classico rompete le righe.

L'ultima seduta della stagione è programmata per giovedì 28 maggio, poi la squadra si ritroverà tra circa un mese per il ritiro estivo.