Palermo, Filippi e Castagnini a Sassuolo: dai 2002 a Rauti e Giron. Le ultime

Il primo obiettivo per la corsia di sinistra sembrerebbe essere Giron: esterno in forza al Bisceglie retrocesso in Serie D

"Il Palermo che verrà".

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sul calciomercato del club siciliano che entra ufficiosamente nel vivo.

Il direttore sportivo Renzo Castagnini ed il coach Giacomo Filippi si sono recati nella giornata di ieri a Sassuolo per seguire da vicino le finali del campionato di Primavera 1. Il Palermo necessita, infatti, di (minimo) un 2002 all'interno del proprio organico e chissà che i ragazzi impegnati nel torneo non diventino possibili rinforzi.

L'intenzione dell'ex secondo di Boscaglia è quella di presentarsi il 19 luglio in ritiro con un organico quasi completo. Ed è per questo che la dirigenza palermitana ha già fortemente puntato il francese Maxime Giron: esterno sinistro in procinto di svincolarsi dal Bisceglie, società con la quale è retrocesso in Serie D. Il calciatore con un passato tra le fila del Modena rappresenterebbe una valida alternativa più difensiva rispetto alla freccia dardeggiante incarnata a meraviglia da Nicola Valente.

"Per scelte tecniche (Crivello) o problemi fisici (Corrado), Filippi su quella fascia ha sempre dovuto fare affidamento all'ex Carrarese, che rimane il titolare indiscusso in vista della prossima stagione", si legge sul Gds.

Secondo quanto inoltre riportato dal Corriere dello Sport, la società rosanero starebbe tentando di riportare Nicola Rauti in Sicilia. Il 21enne è di proprietà del Torino ed il club granata potrebbe avere la volontà di trattenere il ragazzo o di cederlo in prestito in Serie B. Sta di fatto che per Giacomo Filippi, Rauti rappresenterebbe un valido jolly offensivo già a conoscenza di meccanismi ed ingranaggi della formazione palermitana.

"Castagnini non dispera ma va detto che la strada per il ritorno di Rauti in rosanero è piuttosto ardua. In ogni caso, una delle idee del Palermo in attacco è puntare su prospetti prelevati dai settori giovanili delle società che lavorano meglio", si legge.