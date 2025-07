Palermo, domani Inzaghi in conferenza stampa

Domani al termine dell’amichevole contro la Rappresentativa Locale Valle d’Aosta parlerà in conferenza stampa il mister rosanero

Prosegue a Châtillon la preparazione estiva del Palermo. Nella giornata di oggi, la squadra ha svolto due sessioni di allenamento: al mattino i rosanero hanno lavorato in palestra, seguito da esercizi di riscaldamento tecnico, costruzione della manovra offensiva e transizione negativa (reazione alla perdita del possesso).

Domani, alle ore 17:30, il Palermo scenderà in campo allo stadio “E. Brunod” per la prima amichevole stagionale contro la Rappresentativa Locale Valle d’Aosta. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Palermo FC.