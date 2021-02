Palermo, disastro Pelagotti: la papera del portiere rosanero al secondo posto del ‘Premio Frittata’ di Striscia la Notizia

La papera di Alberto Pelagotti è la punta dell’Iceberg.

L’errore tecnico e di valutazione del portiere rosanero, uno degli aspetti calcisticamente inquietanti emerso dalla performance squadra di mister Boscaglia allo Stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, ha costretto il Palermo a una sconfitta che probabilmente si sarebbe anche potuta evitare, seppur prima e dopo il rocambolesco gol di Silvestri – che ha deciso il match -, la compagine siciliana aveva sostanzialmente prodotto il nulla cosmico in materia di contenuti calcistici e trame offensive ragionevolmente rilevanti.

Il clamoroso errore di Pelagotti non è certamente passato inosservato agli occhi dei più attenti, tra questi il comico, cabarettista e conduttore radiofonico, Cristiano Militello, che ha riservato al portiere nativo di Empoli, il secondo posto in classifica sul podio settimanale del “Premio frittata”, la simpatica rubrica dello stesso, che ogni lunedì va in onda a Canale 5 durante ‘Striscia la Notizia’, il noto programma televisivo ideato da Antonio Ricci.