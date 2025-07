Palermo, Di Mariano può rientrare nell’affare Palumbo: la situazione

Dopo l’ufficialità di Augello e la trattativa quasi chiusa per Gyasi dell’Empoli continua il calciomercato in casa Palermo: secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio” i rosanero per facilitare la trattativa per Palumbo vorrebbero inserire Di Mariano come contropartita. L’esterno classe 1996, in uscita, potrebbe quindi sbloccare la trattativa per arrivare al centrocampista del Modena.