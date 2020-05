Palermo, dalla squadra al centro sportivo: i progetti del club rosanero. I dettagli

“Con lo sguardo rivolto al futuro. Perché il Palermo da oggi inizierà a pensare alla stagione 2020/2021“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica parlando dei progetti per la prossima stagione del club rosanero. La società di viale del Fante ha programmato per oggi, infatti, il consiglio di amministrazione in cui verranno discusse le tematiche più rilevanti ed i progetti per l’anno che verrà. Una riunione in cui il presidente, Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’ad Rinaldo Sagramola tracceranno la strada da seguire.

“La ratifica della promozione in serie C arriverà con il consiglio federale che sarà convocato a giugno. Ci sono diverse date in ballo: il 3 giugno è quella auspicata da tutte le componenti, ma c’è il rischio che slitti visto che la ratifica delle proposte del consiglio di lega della Lnd sarà solamente una piccola parte della mole di lavoro che attende i governanti del calcio. Tutto è legato alla riunione del 28 maggio tra governo e Figc per fare il punto della situazione e convocare poi una nuova riunione per decidere la data del ritorno all’attività agonistica per A, B e C“, si legge.

Non è quindi certo che il tutto venga formalizzato il 3, col rischio che il tutto possa slittare al 19 o al 22 giugno. Tra le incognite a cui va incontro il Palermo c’è anche quella del format della Serie C che potrebbe esser modificato facendolo ‘scivolare‘ sotto la guida della LND. Situazione che certamente non gioverebbe al club di viale del Fante dal punto di vista dei diritti televisivi.

Per quanto concerne l’allenatore in cima alla lista dei favoriti potrebbe esserci l’ex centrocampista rosanero Fabio Caserta, considerando anche il fatto che al momento la Juve Stabia, squadra di cui è attuale tecnico, non sta vivendo una situazione particolarmente tranquilla dal punto di vista societario: “Restano osservati speciali, però, anche Roberto Boscaglia, Gaetano Auteri e Gianluca Grassadonia, solo per fare alcuni nomi del lungo elenco di papabili“.

Infine, nel corso della riunione di oggi si parlerà anche del centro sportivo, tassello ritenuto fondamentale dalla società per lo sviluppo del club. Svanite le ipotesi di poterlo costruire in città, al momento la soluzione più probabile è quella di Torretta: “L’idea è di concludere l’acquisto dei terreni su cui costruire il più presto possibile con l’ambizione di iniziare ad allenarsi nel nuovo centro già ne corso della prossima stagione“, conclude il quotidiano.