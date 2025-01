Palermo, da Pohjanpalo a Magnani: il focus sui nomi accostati ai rosanero

Il focus sui nuovi obiettivi del mercato rosanero

Mediagol ⚽️ 22 gennaio 2025 (modifica il 22 gennaio 2025 | 07:31)

Il calciomercato del Palermo è entrato definitivamente nel vivo. Oltre all'affare Pohjanpalo, che rappresenterebbe il colpo per eccellenza per l'attacco, i rosanero stanno trattando altri profili che farebbero al caso di Dionisi.

JOEL POHJANPALO — Il possibile colpo di mercato che forse più di tutti sta creando aspettative nel popolo rosanero. Il finlandese ha una grande esperienza internazionale: prima di approdare a Venezia, l'attaccante ha militato in patria, muovendo lì i suoi primi passi nel calcio professionistico, per poi affermarsi in Germania, tra le categorie inferiori e la Bundesliga, in cui ha disputato 133 match e segnato 40 reti, tra cui 13 nel massimo campionato tedesco. Una parentesi anche in Turchia in cui si è imposto con 16 gol in una singola stagione. A Venezia, però, trova una continuità mai avuta, siglando ben 47 gol tra Serie A e B in due stagioni e mezzo. Il suo arrivo in Sicilia alzerebbe di molto il livello offensivo, considerate anche le diverse caratteristiche di Brunori e Le Douaron.

GIANGIACOMO MIGNANI — Il difensore muove i suoi primi passi nel professionismo in Serie C, tra Lumezzane e Siracusa, e gli basta una sola stagione in cadetteria per conquistare la Serie A, in cui milita dal 2018. Il classe 1995 ha trovato maggior spazio solo negli ultimi anni a Verona dal 2020, fatta eccezione per una piccola parentesi alla Sampdoria. Ben 146 presenze in Serie A condite da 2 gol per il centrale. Di piede destro e bravo a impostare, rappresenterebbe un tassello importante nel nuovo 3-5-2 costruito da Dionisi, non solo per solidità difensiva ma anche per pulizia tecnica.

LUCA MAZZITELLI — Già cercato in estate dai rosanero, Mazzitelli è in uscita dal Como dopo soli sei mesi. Il centrocampista nasce calcisticamente nel settore giovanile della Roma, per poi spostarsi al Sudtirol, dove muove i primi passi nel calcio professionistico. Arriva in cadetteria soltanto l'anno dopo, disputando una stagione da ben 5 gol e 6 assist a Brescia. L'ottimo campionato in Lombardia lo lancia in Serie A: il Sassuolo crede in lui e lo ingaggia. Dopo un paio di stagioni con poca continuità tra neroverdi e Genoa, il centrocampista decide di tornare in cadetteria e torna ad imporsi: dopo una buona stagione all'Entella, sposa il progetto Pisa in cui disputa una grande stagione, per poi ripetersi l'anno dopo a Monza e Frosinone, conquistando due promozioni in A consecutive, con uno score totale di 5 gol e 11 assist. Sempre con i ciociari disputa il suo miglior campionato in massima serie, segnando 5 gol e confermandosi un ottimo tassello anche dopo il salto di categoria. Quest'anno al Como poco spazio per lui. Il classe 1995 aggiungerebbe tanta qualità al centrocampo: sia da regista che in un ruolo più avanzato, il suo approdo completerebbe un reparto già ben fornito.

ANTONIO CANDELA — Un nome caldo che interessa a buona parte delle società di Serie B. L'esterno debutta in cadetteria al Trapani, in cui trova poco spazio. Da lì tre anni di Serie C che lo formeranno, trovando il picco al Cesena, in cui fornirà 4 assist e metterà a segno 2 gol. Dopo una sola stagione saluterà la Romagna per approdare al Venezia, facendo le fortune dei lagunari, diventandone presto un perno. Tanta corsa e qualità sulla fascia, indispensabile per il gioco di mister Vanoli: conquista la promozione e si guadagna la riconferma in Serie A a suon di ottime prestazioni, fornendo 6 assist in due stagioni. Il suo arrivo in rosanero sarebbe fondamentale in ottica 3-5-2, avendo spiccate doti offensive ma anche buone capacità difensive.