Palermo, concessione stadio: seduta del Consiglio Comunale aperta e sospesa. Orlando e il tema Barbera…

Giornata fondamentale, se non decisiva, al fine di dirimere l’annosa questione legata alla concessione dello stadio “Renzo Barbera” al nuovo Palermo di proprietà di Hera Hora. L’auspicio è quello di trovare un punto di convergenza in tempi rapidi, entro i termini fissati dalle istituzioni calcistiche, per il completamento dell’iter procedurale relativo alla domanda di iscrizione del club rosanero al prossimo campionato di Serie C. Il pomo della discordia tra stati generali della società di Viale del Fante e l’amministrazione comunale è ormai noto: l’entità del canone di locazione stagionale dell’impianto presente nel testo della bozza definitiva della convenzione che dovrà passare al vaglio della presidenza del Consiglio Comunale. La cifra di 341.150 euro, tarata dall’Ufficio Tecnico del Patrimonio e Valutazione Immobili, costituisce frutto di una formula matematica basata sul valore patrimoniale attribuito all’edificio(circa 9 milioni di euro) ed il coefficiente reddituale producibile dalle aree contigue all’impianto. Cifra addirittura superiore a quella pagata dal vecchio Palermo di Maurizio Zamparini, che militava in Serie A e vantava fatturato, ricavi ed introiti di ben altra dimensione rispetto alla attuale società nata appena un anno fa. Un canone ritenuto iniquo ed incongruo per un club in fase di start-up con un fatturato di circa 3,5 milioni di euro che si appresta a disputare il prossimo campionato di Serie C dopo aver mosso i primi passi tra i dilettanti. Una matassa da sbrogliare quanto prima, in ragione del fatto che entro e non oltre il 29 luglio prossimo il Palermo Football Club dovrà ratificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc la disponibilità di un impianto omologato per la disputa delle partite casalinghe nella stagione 2020-2021. La discussione della proposta deliberativa presentata dal Settore Risorse Immobiliare del Comune alla Presidenza del Consiglio Comunale, dopo vari rinvii e la conferenza dei capigruppo svoltasi lo scorso 17 luglio, è tra i punti all’ordine del giorno nella seduta odierna che vedrà la presenza del Sindaco, Leoluca Orlando.

Secondo indiscrezioni raccolte della redazione di Mediagol.it, la seduta del Consiglio Comunale, che si è aperta intorno alle 11.15, prevede il seguente ordine di priorità. La prima questione affrontata sarà quella relativa ad emergenza e disagi figli dell’alluvione che ha colpito il capoluogo siciliano nello scorso 15 luglio, quindi sarà il turno dell’emergenza cimiteriale, culminata nelle dimissioni dell’ex Assessore al Bilancio e Patrimonio, Roberto D’Agostino, poi si passerà alla vicenda convenzione stadio. Il sindaco Orlando dovrebbe partecipare a partire dalle 12.30 fino alle 15 circa, Il primo a relazionare il consiglio sullo stato delle questioni di massima impellenza all’ordine del giorno sarà proprio il primo cittadino, quindi toccherà ai gruppi consiliari di opposizione e maggioranza cadenzare i propri interventi con dieci minuti rispettivamente a disposizione. Dopo una breve sospensione, la seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza riprenderà alle 12.15….

