Palermo, che continuità da Dicembre

Da Dicembre i rosanero sono sempre andati in gol in tutte le sfide

Arrivati quasi al termine di una stagione molto travagliata, che ha visto il Palermo riuscire a strappare il pass per un posto ai playoff, è tempo di bilanci. Non sfugge il fatto che gli uomini di Dionisi , dal mese di dicembre, siano diventati una vera e propria macchina da gol, capaci di andare a segno per ben 21 gare consecutive e mettendo a referto 34 reti, con una media di 1,61 gol a partita. Una media superiore rispetto alle prime 16 giornate, in cui il Palermo aveva realizzato solo 16 gol (media esatta di 1 rete a partita), con diverse gare concluse a reti bianche.

Un notevole salto in avanti per i rosanero, che hanno trovato sempre più confidenza con la via del gol, riuscendo spesso a colpire anche squadre di alta classifica. Spiccano, in particolare, i sei gol segnati complessivamente contro la capolista Sassuolo, tra andata e ritorno, e le reti realizzate contro Pisa e Spezia, rispettivamente seconda in classifica e miglior difesa del campionato fino a questo momento.