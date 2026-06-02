A più di dieci giorni dalla delusione cocente della eliminazione contro il Catanzaro, Pietro Ceccaroni ha voluto scrivere un messaggio su Instagram: "Non sempre le cose vanno come vorremmo, anche quando si dà tutto per raggiungere un obiettivo. Abbiamo lottato fino alla fine ma non siamo riusciti a raggiungere ciò che tutti sognavamo. Porto con me la consapevolezza di aver dato tutto e un anno che mi ha lasciato emozioni e momenti che custodirò per sempre, dentro e fuori dal campo. Adesso è tempo di ripartire, pronti a tornare a lottare insieme".

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