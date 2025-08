Palermo, Ceccaroni a Mediagol: “Essere ancora qui un orgoglio. Vi dico cosa serve per arrivare lontano”

Solidità, esperienza, leadership silenziosa, intelligenza tattica e presenza fisica importante. Pietro Ceccaroni rappresenta una delle certezze della retroguardia rosanero, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo per compagni e tifosi. Giunto alla sua terza stagione con la maglia del Palermo, il centrale difensivo ex Venezia si è affermato come elemento cardine nello scacchiere del club targato City Football Group, contribuendo in maniera determinante alla crescita del gruppo e alla compattezza del reparto arretrato. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Pietro Ceccaroni nel corso dell’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it , direttamente dal ritiro estivo di Chatillon:

“Come mi sento in questa fase della mia vita e della mia carriera a Palermo? Mi sento molto bene. Sono consapevole di essere in un grande club, una grande società. Sono contento di essere qui. Mi sento nel pieno della mia carriera. Penso che arrivare ai 30 anni è il momento dove si inizia ad avere un po' più di esperienza, tanti campionati alle spalle, però ancora nella condizione fisica migliore per cercare di rendere al massimo. Terza stagione in rosanero? È un motivo di grande orgoglio perché fare parte di questa società vuol dire che abbiamo lavorato bene, che la società ha fiducia in me, quindi spero di ricambiare sempre perché bisogna sempre dimostrare di essere all'altezza di un club del genere. Cosa penso possa fare davvero la differenza per raggiungere gli obiettivi prefissati? Sicuramente grande coesione di gruppo, grande volontà, grande spirito di aiutarsi l'uno con l'altro. Questo è quello che fa la differenza perché poi penso che il gruppo sia sano. Ci sono tantissimi ragazzi di grandi valori. Dobbiamo solo cercare di dare il massimo a uno per l'altro e poi penso che le qualità singole della squadra usciranno fuori”.