Palermo, Ceccaroni a Mediagol: “Inzaghi? Ecco cosa ci chiede. Col City un sogno da vivere”

“Come giudico il mio rendimento fin qui? Sicuramente c'è tanto da migliorare sempre. Penso che la prima stagione è stata un po' di alti e bassi, secondo me, anche a causa di qualche problema fisico che non mi ha fatto rendere come dovevo. L'anno scorso, dopo un inizio così così, sono riuscito a stare bene fisicamente, a sentirmi bene anche con la piazza, con il tifo. Penso che sia una cosa importante avere fiducia e poi penso che in campo si sia visto con il proseguo della stagione. Spero di continuare così, di fare una bella stagione ma soprattutto che i risultati di squadra siano quelli che tutti si aspettano. Che tipo di richieste mi fa Inzaghi in allenamento e in partita? Diciamo che Inzaghi si aspetta molto da tutti noi, da tutta la squadra. Sa che ha a disposizione una rosa forte e da tutti chiede sempre il massimo a livello soprattutto di atteggiamento, di impegno durante gli allenamenti. Poi per quanto riguarda il campo ha delle idee ben chiare, soprattutto nella fase difensiva ha idee precise. Poi con la palla vuole tanto movimento, speriamo di riuscire a fare quello che ci chiede il prima possibile. Come mi preparo mentalmente ad affrontare le partite? Per preparare una partita di solito mi piace vedere i video e le azioni degli attaccanti che affronto per essere preparato nel miglior modo possibile. Dipende da partita a partita, in maniera che come mi sento prima della gara cambio qualcosa e dirne uno solo non è facile. Un attaccante che mi ha messo nel corso della mia carriera più in difficoltà di altri? In Serie A Osimhen che era imprendibile a livello fisico, un campione, è uno di quelli che mi ha impressionato di più. Gara con il Manchester City? Sicuramente sarà una grande emozione, dal lato è un sogno perché giocare contro campioni di livello mondiale è veramente molto bello, dall'altro bisogna stare attenti e essere preparati al massimo perché il livello è veramente alto. Cercheremo di rendere felice il nostro pubblico che sappiamo ha risposto in maniera numerosa per l'amichevole”.