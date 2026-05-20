La lista dei giocatori rosanero convocati per la semifinale di ritorno dei play-off

- Palermo
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Mancano poche ore al calcio d'inizio della semifinale di ritorno tra Palermo e Catanzaro. I rosanero sono chiamati a compiere un'impresa che assumerebbe contorni storici, sotto di tre gol dopo il match d'andata. Dopo alcune anticipazioni avute direttamente dal mister Inzaghi, il Palermo ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita del Barbera. L'unico dubbio era legato alle condizioni fisiche di Jeremy Le Douaron, uscito anzitempo al Ceravolo per un problema di natura muscolare. Inzaghi ha annunciato il lesto recupero del giocatore, e il francese è regolarmente nella lista dei convocati. Presente anche Bereszynski, al rientro dalla squalifica scontata nella semifinale d'andata.

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I convocati

Portieri: Di Bartolo, Gomis, Joronen;

Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Magnani, Peda, Pierozzi, Rui Modesto, Veroli;

Centrocampisti: Blin, Giovane, Gomes, Gyasi, Palumbo, Ranocchia, Segre, Vasic;

Attaccanti: Corona, Johnsen, Le Douaron, Pohjanpalo;

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