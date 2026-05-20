Un Bani senza voce e con il morale a terra. Il capitano rosanero non è sceso in campo contro il Catanzaro perché non al meglio, ma il numero 13 ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la semifinale play-off. Ecco le sue parole:

Più rammaricati per oggi o per il match di domenica?

"Sicuramente per il match di domenica. Abbiamo commesso tanti errori che abbiamo pagato a carissimo prezzo"

Vi siete dati una spiegazione all’atteggiamento di Catanzaro?

“Sicuramente i due gol presi all’inizio hanno indirizzato la partita. Loro si sono valfanizzati e noi l’abbiamo subita. La traversa presa all’ultimo poteva riaccendere la speranza, ma non è tempo di parlare di se e di ma.”

Dopo questa delusione come si riparte?

"C’è rammarico e dobbiamo farcelo passare, ma deve servire da slancio perché questa gente lo merita."