Dopo Inzaghi, anche il tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani, ha raggiunto i microfoni di DAZN per la consueta intervista post-partita. Per i calabresi è una notte storica, vista la qualificazione alla finale play-off, prima volta nella storia del club calabrese. Ecco le parole di Aquilani:

Sulla partita

“Credo che la parola giusta è emozione. Non riesco a descrivere ciò che abbiamo fatto. Un’impresa incredibile contro una squadra incredibile in uno stadio che ti incute timore. I ragazzi si meritano questo premio per quello che hanno dato”

Sul finale di partita

“A un certo punto non ho capito nulla. È scoppiato un petardo vicino a un nostro collaboratore che è svenuto. C’era confusione ma niente di che con i giocatori avversari. Dispiace perché qualcuno si poteva far male.”

Sul lavoro fatto con i giovani

“Ho avuto la fortuna di avere giovani forti, che hanno capito che ci vuole del tempo e che il campionato di B non è il settore giovanile. Per giocare in questi livelli ci vogliono alcune componenti. Io ho cercato di dare tutti i consigli necessari, ma vi assicuro che ho fatto poco perché sono giocatori incredibili.”

Verso la finale contro il Monza

"Il Monza è un’altra corazzata. Noi siamo il brutto anatroccolo e dobbiamo giocarci la nostra partita con le nostre armi. Sappiamo di essere inferiori, ma dobbiamo giocarcela con tutto quello che abbiamo. Abbiamo già fatto un’impresa arrivando fin qui."

Sulle scintille con Inzaghi

"Non è successo niente. Mi dispiace che si sia ingrandito il tutto. Nessuno screzio, solo cose di campo ma niente di che."