Palermo-Catania, Lancini suona la carica: “Credo ciecamente in questo gruppo, testa e cuore”

Sale l’attesa per il derby di Sicilia.

Giornata intensa per il Palermo che, questa sera – alle ore 21.00 -, affronterà tra le mura dello Stadio “Renzo Barbera” il Catania di Raffaele nella sfida valida per la 9a giornata del campionato di Serie C. Un match attesissimo che metterà di fronte due compagini reduci da due momenti diametralmente opposti. Da una parte i rosanero, ultimi in classifica con soli 2 punti, protagonisti di un complicato avvio di stagione e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale; dall’altra gli etnei, reduci reduci da un inizio campionato convincente ma rallentato dai pesantissimi ko contro Ternana e Bari.

Per il Palermo, dunque, è ora di rialzare la testa lasciandosi alle spalle i fantasmi del passato. Lo sa bene Edoardo Lancini, ancora indisponibile a causa dei problemi legati alla positività al Coronavirus. Il difensore rosanero, con un post pubblicato sul proprio account Instagram, ha caricato la squadra di Roberto Boscaglia, e spingendo Pelagotti e compagni a lottare fino alla fine: “Credo ciecamente in questo gruppo. Lotteremo fino alla fine, insieme a voi. Testa e cuore al derby. Forza Palermo”, ha scritto il numero 13 del Palermo.

Di seguito, il post in questione.