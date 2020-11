Palermo-Catania, la Lega Pro elogia: “Alle difficoltà i rosanero rispondono con cuore e qualità”

Termina 1-1 l’attesissimo derby di Sicilia.

Nonostante la formazione obbligata, a seguito delle sette positività al Coronavirus emerse a poche ore dal fischio di inizio match contro il Catania, la compagine rosanero ha offerto una prova eroica che ha sbalordito gli addetti ai lavori. Il pareggio, conquistato in occasione della sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C – Girone C, non smuove certamente la classifica del Palermo – ultimo a quota 3 punti -, ma aiuta a livello morale, e non solo, la squadra in ottica futura.

Una prestazione gloriosa e gagliarda quella messa in scena al “Renzo Barbera” dagli uomini di Roberto Boscaglia. Una prestazione che non è certamente passata inosservata, neanche alla Lega Pro, che sui propri canali social, ha elogiato e osannare il Palermo, spendendo parole al miele: “Alle difficoltà il Palermo F.C. risponde con cuore e qualità: pareggio nel derby con il Catania”.