Palermo-Catania, il club rosa su Instagram: “Un derby che ricorderemo a lungo, quella panchina vuota…”

Finisce 1-1 l’attesissimo derby di Sicilia.

Nonostante la formazione obbligata a seguito delle sette positività al Coronavirus emerse a poche ore dal fischio di inizio match contro il Catania, la compagine rosanero ha offerto una prova gagliarda che ha sorpreso e convinto al tempo stesso Il punto conquistato in occasione della sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C – Girone C non fornisce un grande slancio alla classifica del Palermo, ma costituisce certamente un buon viatico in prospettiva futura.

Una prestazione gloriosa e immensa quella messa in scena al “Renzo Barbera” dagli uomini di Roberto Boscaglia. Una prestazione che non è certamente passata inosservata, così come impressa nel cuore e nella mente dei supporters rosanero sarà l’immagine di quella panchina vuota: “Ce lo ricorderemo a lungo il derby di ieri. Soprattutto l’immagine di quella panchina vuota, mentre i nostri undici eroi correvano in campo su ogni pallone, sapendo di non potersi fermare. Mai. Neanche per un secondo. Undici soldati, da soli. E invece no. Soli mai: ognuno lo scudo dell’altro, ognuno i muscoli dell’altro, ognuno l’abbraccio dell’altro. E attorno a loro, centinaia di migliaia di cuori rosanero a Palermo e in ogni parte del mondo, a sostenerli e incitarli. Passeranno le difficoltà e rimarrà, dentro, la forza di questo orgoglio”, scrive il club rosanero sul proprio account Instagram.

Di seguito, il post in questione.