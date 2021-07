Palermo, Castagnini torna in ritiro: lungo colloquio tra il ds rosanero e Filippi

Lungo ed intenso colloquio tra il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini e il coach rosanero Giacomo Filippi nel corso della seduta pomeridiana del Palermo nel ritiro di San Gregorio Magno

Il dirigente toscano si è reso subito protagonista di un lungo confronto con il tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi. Discussione intensa, confronto serrato e dalla fondamentale importanza. Essere in sinergia e lavorare in simbiosi, questo il presupposto di base del nuovo corso rosanero in cui comparto dirigenziale ed area tecnica si muovono in assoluta convergenza. Il Palermo è a caccia del bomber al quale affidare le chiavi del reparto offensivo e non è escluso che oggetto della discussione tra i due sia proprio il calciomercato, con particolare riferimento all'individuazione del profilo che sarà chiamato a raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Lucca.