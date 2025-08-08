Palermo, cambiano i numeri di maglia per la gara contro il City: Augello prende il…

In vista dell’attesissima amichevole contro il Manchester City in programma domani, il Palermo ha comunicato la lista dei convocati e alcuni aggiornamenti sui numeri di maglia. Tra le novità principali, Tommaso Augello cambia numero: lascia la 33 indossata durante le amichevoli del ritiro estivo di Chatillon e prende la maglia numero 3, precedentemente appartenuta a Lund (ceduto in prestito con diritto al Colonia).