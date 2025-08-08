Palermo, cambiano i numeri di maglia per la gara contro il City: Augello prende il…

In vista dell’attesissima amichevole contro il Manchester City in programma domani, il Palermo ha comunicato la lista dei convocati e alcuni aggiornamenti sui numeri di maglia. Tra le novità principali, Tommaso Augello cambia numero: lascia la 33 indossata durante le amichevoli del ritiro estivo di Chatillon e prende la maglia numero 3, precedentemente appartenuta a Lund (ceduto in prestito con diritto al Colonia).
Un’altra novità riguarda il nuovo acquisto rosanero Francesco Bardi: il portiere, ufficializzato oggi, vestirà la maglia numero 22.
Di seguito la lista completa dei convocati del Palermo per la sfida contro il City:
1 Gomis, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 22 Bardi, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 80 Squillacioti, 86 Brutto.
