I numeri

Palermo, cambiano i numeri di maglia per la gara contro il City: Augello prende il…

Palermo
Alcune novità nei numeri di maglia dei convocati per la sfida contro il Manchester City rispetto alle precedenti gare estive del ritiro
In vista dell’attesissima amichevole contro il Manchester City in programma domani, il Palermo ha comunicato la lista dei convocati e alcuni aggiornamenti sui numeri di maglia. Tra le novità principali, Tommaso Augello cambia numero: lascia la 33 indossata durante le amichevoli del ritiro estivo di Chatillon e prende la maglia numero 3, precedentemente appartenuta a Lund (ceduto in prestito con diritto al Colonia).

Un’altra novità riguarda il nuovo acquisto rosanero Francesco Bardi: il portiere, ufficializzato oggi, vestirà la maglia numero 22.

Di seguito la lista completa dei convocati del Palermo per la sfida contro il City:

1 Gomis, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 22 Bardi, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 32 Ceccaroni, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 80 Squillacioti, 86 Brutto.

 

